Шведская биатлонистка Эльвира Оберг выиграла женский масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.

На втором месте расположилась француженка Жюли Симон, на третьем — россиянка Кристина Резцова. С последнего рубежа в пяти секундах уходило пять

Резцова впервые в карьере стала призёром этапа Кубка мира в личной гонке. Это первый личный подиум российской биатлонной сборной в этом сезоне.

На седьмом месте расположилась Ульяна Нигматуллина, на 18-м месте — Светлана Миронова. Также в масс-старте участвовала Ирина Казакевич, но с первых огневых рубежей она начала ошибаться в стрельбе (три промаха только на лежке) и финишировала в последней десятке.