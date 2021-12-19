Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась эмоциями после церемонии награждения женского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси, а также обратилась к своей семье после первой личной медали в карьере.

В прямом эфире «Матч ТВ» Резцова отметила, что пока ничего не поняла ещё, но к хорошему привыкают быстро. «Это непередаваемо, когда на всю страну называют твоё имя и фамилию», — рассказала Резцова.

По словам биатлонистки, она все контролировала и имела достаточно сил на дистанцию. «Знала, что Симон пойдет сильно работать последний круг, нужно было работать с ней», — отметила Резцова, добавив, что подход к четвертому рубежу был волнительным.

«Всем спасибо — тем кто мне помогает, семья, все знакомые, сервис-бригада, тренеры, доктора. Эта заслуга очень общая. Моя семья, моя команда, мой тренер, спасибо», — заключила Резцова.