Сборная России проигрывает национальной команде Финляндии очередной матч Кубка Первого канала.

Счет был открыт на 18-й минуте первого периода. Отличился Валттери Мереля. Финны провели быструю атаку и удачно завершили ее. Няттинен проскочил по левому борту и отдал пас на пятак. Мереля протолкнул шайбу под щитками Федотова.

У сборной России было три голевых момента. На 8-й минуте матча Финляндию от шайбы Чистякова спас голкипер Сятери.

На 12-й минуте Толчинский не смог замкнуть передачу в пустой угол ворот финнов, а на 14-й минуте Карнаухов пробил мимо ворот.

Сборная России с тремя победами лидирует на Кубке Первого канала. В активе команды 9 очков. Ближайший преследователь – Финляндия, набрала 8 баллов.