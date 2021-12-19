На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в французском Анси стартовал первый масс-старт в сезоне. Сборную России на соревнованиях представляют пять спортсменов.

Старт гонке дан в 16:45 по московскому времени. Биатлонисты преодолеют дистанцию в 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Спортсмены получили стартовые номера в соответствии с рейтингом в текущем сезоне Кубка мира.

Прямую трансляцию гонки ведет «Матч ТВ». Она доступна по ссылке.

Под пятым номером стартовал Эдуард Латыпов. Россиянин борется за желтую майку лидера. Сейчас он отстает от первого места на восемь очков.

11-й стартовый номер достался Александру Логинову. Также на старт вышли Карим Халили (21-й номер), Александр Поварницын (27-й) и Даниил Серохвостов (30-й).

В первой линии стартовали француз Кентен Фийон Майе и швед Себастьян Самуэльсон.