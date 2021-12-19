Биатлонисты сборной России Евгения Буртасова и Антон Бабиков выиграли супермикст на Кубке IBU по биатлону в австрийском Обертиллиахе.

Второе место заняли представители сборной Швеции Элизабет Хегберг и Виктор Брандт. Они проиграли россиянам 25,7 секунд.

Тройку призеров замкнули итальянцы Ребекка Пасслер и Патрик Браунхофер (+45,2 секунды).

Также сегодня, 19 декабря, прошла смешанная эстафета на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Сборная России в составе Анастасии Шевченко, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Максима Цветкова заняла первое место.

Антон Бабиков занимает четвертое место в рейтинге IBU текущего сезона. Он набрал 312 очков.

Четвертый этап Кубка IBU пройдет в словацком Брезно-Осрблье с 8 по 9 января.