Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что тренерской штаб национальной команды выбрал спортсменов, которые будут выступать на январских этапах Кубка мира.

В состав сборной России вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков.

Василий Томшин, которого ранее вызвали на с Кубка IBU в основную команду, вернется обратно.

На январь запланировано проведение трех этапов Кубка мира по биатлону.

С 6 по 9 января пройдут гонки в Оберхофе (Германия). С 12 по 16 января Кубок мира примет Рупольдинг (Германия), а с 20 по 23 января биатлонисты будут выступать в итальянском Антхольце.

По итогам трех январских этапов будет сформирован состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.