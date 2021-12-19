Завершился второй период матча между сборными России и Финляндии на втором этапе Еврохоккейтура – Кубке Первого канала.
Сборная России сравняла счет в матче на 36-й минуте. Россияне провели быструю атаку. Гусев отдал пас под бросок Карнаухову, он попал в штангу. Финский голкипер потерял шайбу из виду, а Минулин оказался первым на добивании.
Первая шайба в матче была забита на 19-й минуте встречи. Отличился Валттери Мереля. Весь второй период россияне пытались сравнять счет, но удалось это сделать только за 4 минуты до его конца.
После перерыва команды поборются за победу в третьем периоде.
Сборная России лидирует в турнирной таблице Кубка Первого канала с 9 очками. Финляндия отстает на 4 балла. Россияне сыграли три матча, финны – два.
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