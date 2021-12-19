Тренерский штаб сборной России определился с составом женской команды на январские этапы Кубка мира.

На соревнованиях выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.

«На Кубке мира остаются пять спортсменок – Резцова, Нигматуллина, Миронова и Казакевич, как выполнившие критерии отбора. Васнецова – тренерским решением. К ним присоединится Шевченко по результатам ее выступления на Кубке IBU«, – заявил старший тренер сборной России Михаил Шашилов.

Первая гонка Кубка мира в 2022 году пройдет 6 января в Оберхофе (Германия). Этап завершится 9 числа.

С 12 по 16 января биатлонисты будут соревноваться с Рупольдинге (Германия).

С 20 по 23 января этап Кубка мира по биатлону примет итальянский Анхольц.

По итогам январских этапов будет сформирован состав сборной России на Олимпиаду в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.