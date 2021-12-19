Российский лыжник и действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов прокомментировал свое выступление на этапе Кубка мира в Дрездене.

Напомним, Александр завоевал бронзу в командном спринте в дуэте с Глебом Ретивых.

Ранее Большунов не смог попасть в топ-30 личной спринтерской квалификации в Дрездене. После забега он отказался общаться со СМИ.

«Вчера мы приехали и покатались перед стартом 10 минут. Сегодня привыкли мышцы и совсем другие движения. Здесь снег быстрый, поэтому даже важна одна тренировка перед стартом, чтобы почувствовать эти скорости«, – заявил Большунов в эфире «Матч ТВ».

Александр рассказал, что не знает, чего от себя ожидать на «Тур де Ски». Он не может оценить свое состояние.

«Тур де Ски» стартует 28 декабря. Соревнования пройдут в швейцарском Ленцерхайде.