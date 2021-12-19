Завершился масс-старт на этапе Кубка мира в Анси. Золото и серебро завоевали хозяева трассы Эмильен Жаклен и Фийон Майе.

Финальную гонку последнего этапа Кубка мира 2021 года выиграл француз Эмильен Жаклен. Он допустил один промах на третьем огневом рубеже.

Вторым стал соотечественник Жаклена Фийон Майе. Он проиграл лидеру 3,5 секунды, допустив два промаха.

Тройку призеров замкнул норвежец Тарьей Бё. Он проиграл Жаклену 10,3 секунды.

Лучший из россиян – Эдуард Латыпов, занял 12-е место, проиграв лидеру 49,3 секунды. Александр Логинов стал 15-м, Карим Халили занял 25-е место, Даниил Серохвостов – 26-й.

Всего на старт гонки вышли 30 спортсменов.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января 2022 года.