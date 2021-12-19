Исполняющий обязанности главного тренера «Ференцвароша» Чаба Мате рассказал, что российский специалист Станислав Черчесов возглавит команду в ближайшее время.
У Чабы спросили о будущем тренере после матча «Ференцвароша» с «Гонведом» (1:0) в чемпионате Венгрии.
«Любой, кто читает газеты, уже знает, кто это будет«, – ответил Чаба Мате.
Его попросили уточнить, станет ли главным тренером Черчесов.
«Думаю, да«, – ответил Чаба.
Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 года. Также тренер работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и «Спартаке».
Ранее руководство «Ференцвароша» приняло решение о расставании с главным тренером команды Петером Штегером.
«Ференцварош» набрал 35 очков в 16 матчах чемпионата Венгрии и занимает первое место в турнирной таблице.
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