Завершилось основное время матча между сборными России и Финляндии на Кубке Первого канала в Москве. Турнир проходит на «ЦСКА Арене».

Счет в матче был открыт на 19-й минуте матча. Отличился Валттери Мереля. Он переиграл голкипера сборной России Федотова, затолкав шайбу под щитками вратаря.

На 36-й минуте матча россияне сравняли счет. Гол забил Артем Минулин. Он забил шайбу в пустые ворота после рикошета от удара Карнаухова.

Финны снова вышли вперед на 45-й минуте матча. Гол забил Сакари Маннинен в большинстве. Российский голкипер не смог помочь своей команде.

На 17-й минуте третьего периода счет сравнял Вячеслав Войнов с передачи Кирилла Семенова. Он пробил голкипера финнов с синей линии.