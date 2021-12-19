Сборная России проиграла Финляндии в матче Кубка Первого канала. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:3.

Счет в матче открыли хоккеисты сборной Финляндии на 19-й минуте. Отличился Валттери Мереля. Он протолкнул шайбу под щитками Федотова.

Артем Минулин сравнял счет на 36-й минуте матча. Он первым успел на отскок шайбы от штанги после броска Григоренко с левого круга вбрасывания.

На 5-й минуте третьего периода сборная Финляндии снова вышла вперед. В большинстве отличился Сакари Маннинен.

За три минуты до конца основного времени матча Вячеслав Войнов перевел игру в овертайм. Он мощным щелчком от синей линии пробил голкипера сборной Финляндии. Судья сначала зафиксировал помеху вратарю, но после видеопросмотра поменял свое решение. Игра перешла в овертайм.

В дополнительное время сильнее были финны. Тренерский штаб сборной России заменил голкипера на четвертого полевого игрока. Стратегия не сработала. На 5-й минуте овертайма Сакари Маннинен собирался забросить шайбу в пустые ворота сборной России. Защитники ударили ему клюшкой по ногам. Такая подножка трактуется, как взятие ворот.