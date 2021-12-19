Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал результаты масс-старта на этапе Кубка мира в Анси.

Латыпов занял 12-е место в гонке. Он допустил три промаха и отстал от победителя – француза Эмильена Жаклена на 49,3 секунды.

«Самочувствие сегодня, конечно, тяжелое. Есть усталость и связанные с этим, мне кажется, ошибки в стрельбе. Была очень плотная борьба, в секундах, до последнего рубежа были шансы, не хватило чутка«, – заявил Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Латыпов заявил, что у него накопилась именно физическая усталость. Эдуард даст организму отдохнуть перед январскими этапами, а затем возобновит тренировки.

Первый этап Кубка мира по биатлону в 2022 году пройдет с 6 по 9 января в Оберхофе (Германия).