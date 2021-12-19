Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о выступлении в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Серохвостов финишировал на 26-м месте. Он отстал от победителя – Эмильена Жаклена, на 2:14.8 секунды.

«Накушался на предпоследнем круге? Нет, не накушался. Просто на третьем круге начало сводить спину. Все прошло отлично, просто старые травмы вылезли. Не удалось отработать на 100%«, – заявил Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Российский биатлонист добавил, что он не особо напрягался по ходу гонки. Спортсмен старался держаться за группой во главе с Самуэльссоном, Кентеном и Йоханнесом Бё.

На этапе в Анси прошли финальные гонки Кубка мира 2021 года. Следующий этап пройдет с 6 до 9 января 2022 года в Оберхофе (Германия).