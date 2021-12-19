Российский пловец Климент Колесников завоевал золото в комплексном плавании на дистанции 100 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Соревнования проходят в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

Колесников преодолел дистанцию за 51,09 секунды. Вторым стал Томсой Хвас из Норвегии (51,35), тройку призеров замкнул Томас Чеккон из Италии (51,40).

На той же дистанции у женщин победу одержала Анастасия Горбенко из Израиля (57,80). Француженка Берил Гастальделло стала второй (57,96). Тройку призеров замкнула россиянка Мария Каменева (58,15).

Россияне Андрей Минаков, Владимир Морозов, Владислав Гринев и Александр Щеголев завоевали серебро в эстафете 4х50 метров кролем. Победу одержали итальянцы, третьими стали голландцы.