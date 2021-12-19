Российский биатлонист Александр Поварницын высказался о своем выступлении в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Поварницын пришел на финиш 22-м. Он допустил три промаха.

«Не хватило концентрации на последний рубеж, на последние два выстрела. Очень мотало, тяжело было попасть. Старался как мог, но, к сожалению, два штрафных круга – это не мой результат на последнем рубеже, не то, что я должен делать», – заявил Поварницын в эфире «Матч ТВ».

Российский биатлонист добавил, что ему не хватило скольжения. Были достаточно тяжелые условия. Александр считает, что провел гонку достаточно грамотно. Он даже планировал побороться с Йоханнесом Бё на пятом круге, но у норвежца лучше ехали лыжи.

Лучший из россиян – Эдуард Латыпов, занял 12-е место.