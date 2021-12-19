Сборная Финляндии обыграла Россию в овертайме на Кубке Первого канала (2:3) и стала обладателем трофея.

Обе команды выиграли оставшиеся матчи на турнире. Россияне одержали победу над Канадой (4:3), Швецией (1:0) и Чехией (5:2).

Сборная Финляндии в вынесенном матче в Праге обыграла по буллитам чехов (3:2) и выиграла матч у Канады (4:1).

Согласно регламенту Кубка Первого канала, победителем становится не та команда, которая набрала большее количество очков. Турнир выигрывает страна-участница Евротура, у которой получится больший процент набранных баллов. Перед решающим матчем у России и Финляндии было по 100 процентов заработанных очков.

Таким образом, по итогам встречи Россия – Финляндия определился победитель Кубка Первого канала. Финны забрали трофей во второй раз в истории.