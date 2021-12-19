Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал итоги матча с Финляндией на Кубке Первого канала.

Россияне проиграли в овертайме. Итоговый счет матча – 2:3.

Жамнов заявил, что команда должна была выигрывать в овертайме. Главному тренеру не хотелось доводить дело до буллитов. Он решил поменять вратаря на четвертого полевого игрока.

В овертайме, по словам Жамнова, решающее значение сыграла концентрация игроков. Хоккеисты устали. Они сыграли четыре игры за пять дней. У главного тренера нет претензий к команде.

«Почему бы не попробовать снять вратаря? Был шанс, мы решили попробовать, рискнуть, не получилось«, – цитирует Жамнова «Чемпионат».

Кубок Первого канала выиграла сборная Финляндии, в решающем матче одержав победу над россиянами.