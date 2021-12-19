Российский пловец Климент Колесников выиграл второе золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Спортсмен одержал победу на дистанции 50 метров на спине.

Лидер квалификационного заплыва, россиянин Павел Самусенко, стал четвертым. Сегодня, 19 декабря, Колесников выиграл золото на дистанции 100 метров комплексным плаванием.

Климент стал вторым пловцом в истории, который одержал победы на дистанциях 50 м на спине и 100 м комплексным плаванием на одном ЧМ на короткой воде. Ранее такой дубль сделал американец Нейл Уолкер.

Климент Колесников — двукратный призер Олимпийских игр 2020 года, пятикратный чемпион мира на короткой воде, трехкратный призер ЧМ-2019, шестикратный чемпион Европы.