Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался о выступлении игроков на матче Кубка Первого канала с Финляндией (2:3 ОТ).

Жамнов считает, что команде не хватило свежести. К тому же, Финляндия играла в оборонительный хоккей на контратаках. Россияне старались сломать этот барьер. Что-то получилось, что-то нет.

«Никто ничего не нагнетает, была задача выиграл Кубок Первого канала. Нам было важно пощупать игроков, пообщаться с ними. Мы задачу выполнили, донесли до них, что будем требовать. Я очень доволен всеми кандидатами«, – цитирует Жамнова «Чемпионат».

Главный тренер сборной России добавил, что все спортсмены отдавались игре. По словам Жамнова, команда будет работать над ошибками, чтобы подойти к Олимпиаде в оптимальном состоянии.