Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление сборной России на Кубке мира в Анси (Франция).

«Мы работаем, стараемся, чтобы каждый смог себя проявить. Но на сегодняшний день нам, прежде всего, не хватает стрелковой стабильности«, – заявил Каминский в эфире «Матч ТВ».

Тренер сборной России считает, что возможно, плохая стрельба связана с какими-то физическими изменениями. Скорость биатлонистов растет, а нервная система не успевает подстраиваться под эти изменения. Тренерский штаб, по словам Каминского, будет разбирать итоги гонок и стараться исправить ситуацию.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 6 по 9 января 2022 года в Оберхофе (Германия).

Главный старт зимнего сезона – Олимпийские игры, пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.