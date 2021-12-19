Бывший полузащитник «Ростова» Павел Мамаев заключил контракт с «Химками». Об этом сообщил член наблюдательного совета команды Роман Терюшков.

«Подписали контракт с Мамаевым. Паша – игрок «Химок». Срок контракта не разглашаем«, – заявил Терюшков «Чемпионату».

33-летний футболист играл за «Ростов» с сентября 2019 года. В текущем сезоне Мамаев вышел на поле в шести матчах. Он не отметился голевыми действиями.

В декабре 2021 года у Мамаева закончился срок контракта с «Ростовом». Футболист перешел в «Химки» на правах свободного агента.

Ранее Павел играл за «Торпедо», ЦСКА и «Краснодар».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» идут на последнем месте в турнирной таблице. В активе команды 14 очков.