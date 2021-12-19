Финский журналист Пекка Ялонен высказался об итогах Кубка Первого канала и победе сборной Финляндии в матче с национальной командой России. Встреча завершилась со счетом 2:3.

«Россия – большой неудачник. Финляндия выиграла 3:2 в овертайме в Москве и унизила сборную России на ее же земле«, – написал журналист в своем твиттере.

Напомним, сборная Финляндии выиграла Кубок Первого канала. В общем зачете Еврохоккейтура скандинавы располагаются на первом месте. В активе финской команды 13 очков. Хоккеисты провели шесть матчей. На второй строчке турнирной таблицы располагается сборная Швеции (12 баллов). Тройку призеров замыкает сборная России. В активе команды 10 баллов.

Планируется, что следующий этап Еврохоккейтура – Хоккейные игры Beijer, пройдет в 2022 году в Швеции.