В Абу-Даби (ОАЭ) продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Сегодня, 19 декабря, прошла мужская эстафета 4х200 метров вольным стилем.

Золото завоевали американцы.

Представители сборной России – Владислав Гринев, Александр Щеголев, Михаил Вековищев и Иван Гирев, завоевали серебро. Они уступили лидерам 0,02 сотые секунды.

Тройку призеров замкнули бразильцы.

Ранее Климент Колесников завоевал две золотые медали на 100 метров комплексным плаванием и 50 метров на спине. Мария Каменева стала третьей на дистанции 100 метров комплексом. Еще одна эстафетная четверка, в составе Андрея Минакова, Владимира Морозова, Владислава Гринева и Александра Щеголева, стала второй в кролевой эстафете 4х50 метров.