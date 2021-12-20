Баскетбольный клуб «Зенит» примет «Автодор» в рамках Единой Лиги ВТБ. Матч состоится сегодня, 20 декабря. Начало – в 20:00 по московскому времени.

«Зенит» возвращается в Единую Лигу ВТБ после двух побед во Франции. Сине-бело-голубые обыграли АСВЕЛ и «Монако». 12 Последний матч в России подопечные Хавьера Паскуаля выиграли у «Нижнего Новгорода» (90:74).

«Зенит» располагается на третьем месте в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ с одним поражением в семи матчах.

«Автодор» одержал семь побед подряд в рамках Единой Лиги ВТБ. В последнем матче подопечные Эмиля Райковича обыграли «Зеленую Гуру» со счетом 81:74. Команда идет на второй позиции в турнирной таблице.

Личные встречи чемпионата – 2020/2021 завершились в пользу «Зенита».