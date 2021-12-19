Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, как тренерский штаб будет выбирать игроков в национальную команду на Олимпийские игры в Пекине.

«Состав будем определять сообща. Илья Ковальчук, тренерский штаб. Илья следит за кандидатами в Северной Америке, я здесь буду находиться. Ждем 10 января. Все решения принимаем сообща«, – цитирует Жамнова «Чемпионат».

Главный тренер сборной России рассказал, что тренерскому штабу пришлось объяснять игрокам, как играть на той или иной позиции. Спортсмены перестраивались на тренировках.

Жамнов доволен работой тренерского штаба. Все сложилось так, как он планировал. Каждый наставник отвечал за определенное направление на лавке.

Олимпийский игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.