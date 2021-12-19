Женская сборная Норвегии по гандболу выиграла чемпионат мира. Турнир проходил в Испании.

В финальном матче норвежские гандболистки победили соперниц из Франции со счетом 29:22.

Норвежки вернули себе титул сильнейших на планете. В прошлый раз они выигрывали в 2015 году. Француженки в последний раз побеждали в 2017 году. Действующим чемпионов мира являлась сборная Нидерландов.

В матче за третье место победу одержала национальная команда Дании.

Сборная России не смогла выйти в полуфинал соревнований. В четвертьфинале соревнований россиянки уступили Норвегии со счетом 28:34. Первое поражение на чемпионате мира сборная России потерпела в последнем матче группового этапа от сборной Франции (28:33).