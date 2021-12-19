Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о выступлении россиянина Эдуарда Латыпова на Кубке мира в Анси (Франция). Россиянин завоевал серебряные медали в спринте и пасьюте.

«Латыпов очень впечатляет. Такого уровня я от него в этом сезоне не ожидал, Должен признать, что он был вполне готов навязать борьбу Кентену в один из его лучших дней«, – заявил Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Француз считает, что российскому биатлону победы Латыпова идут на пользу.

«Появление таких спортсменов, которые готовы биться за первые места, способствует популяризации биатлона в России«, – заявил Фуркад.

Эдуард Латыпов идет на пятом месте в общем зачете Кубка мира по итогам 2021 года. Он набрал 336 очков после четырех этапов.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Оберхофе (Германия) с 6 по 9 января 2022 года.