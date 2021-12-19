Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о своем отношении к россиянину Кариму Халили.

Фуркад назвал Халили любимым спортсменом в сборной России. Халили ребенком сфотографировался с французским биатлонистом.

Мартен Фуркад рассказал, что он испытывает особый трепет, когда встречает россиянина. Впервые он познакомился с Халили в 2010 году в Контиолахти. Тогда француз одержал первую победу на Кубке мира.

«Тогда он был совсем маленьким и попросил сфотографироваться. Он рассказал мне об этом на моей прощальной гонке, и мы сделали фото ровно в том же месте, только 10 спустя«, – рассказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Французский биатлонист рассказал, что приглашал Халили на летний фестиваль в Анси.