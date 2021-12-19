Спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг высказался о ситуации с возможным лишением финской биатлонистки Кайсы Мякяряйнен победы в общем зачете Кубка мира в сезоне-2013/2014.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Мякяряйнен могут лишить титула из-за дела о нарушении допинговых правил Ольги Зайцевой. Результаты россиянки аннулированы. При пересчете очков на первое место выходит норвежка Тура Бергер.

«Возможно, решат объявить победительницами обеих и вручить каждой по «Хрустальному глобусу». Для нас ведь самое главное, чтобы спортсмены, не замешанные ни в каких допинговых история, никоим образом не пострадали«, – заявил Биттерлинг в эфире «Матч ТВ».

Спортивный директор IBU добавил, что это стандартная процедура. Протоколы пересчитываются заново после закрытия допингового дела. Окончательным распределением трофеев займется исполком IBU.