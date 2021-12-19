Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал, что его жизнь после завершения карьеры остается интересной. Экс-спортсмен заявил, что у него много работы.

«Жизнь после спорта не так уж плоха. Я много тружусь со своими партнерами, занимаюсь организацией своего фестиваля, работаю в комиссии атлетов МОК в предверии пекинской Олимпиады«, – сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Француз рассказал, что старается проводить больше времени с семьей и дочерями. Он тренируется в живописных местах – катается на лыжах, велосипеде и бегает.

Мартен Фуркад – семикратный обладатель Кубка мира. Спортсмен является пятикратным олимпийским чемпионом и 13-кратным чемпионом мира. По общему числу побед на Кубке мира Фуркад уступает только Уле Эйнару Бьорндалену (90). Француз объявил о завершении карьеры 14 марта 2020 года.