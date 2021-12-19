Сборная России по биатлону на Кубке IBU Фото: официальный сайт СБР

Сборная России по биатлону на Кубке IBU Фото: официальный сайт СБР

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала победу национальной команды в смешанной эстафете на Кубке IBU в Обертиллиахе.

Кроме Шевченко, в составе сборной России выступали Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков.

Шевченко рассказала, что ставила себе цель передать эстафету в группе лидеров. Она настраивалась на чистую стрельбу, и у нее это получилось.

«На стойке произошло небольшое недоразумение. У меня замерзли руки, а когда я доехала до первого щита, то поняла, что потеряла палку. Вернулась, взяла ее и побежала догонять соперниц«, – цитирует Шевченко пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Анастасия добавила, что верила в команду и пыталась поддерживать других биатлонистов.