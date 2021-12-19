Кристина Резцова выиграла первую личную медаль на Кубке мира по биатлону, Буртасова и Бабиков завоевали золото в супермиксте на этапе Кубка IBU, Климент Колесников выиграл два золота на ЧМ по плаванию, Большунов и Ретивых стали третьими в командном спринте на этапе КМ в Дрездене. Самые интересные спортивные новости спорта 19 декабря в традиционном дайджесте от NVsport.

Эльвира Оберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, Резцова — с бронзой

Российская биатлонистка Кристина Резцова завоевала первую личную медаль на этапе Кубка мира. Это произошло в масс-старте в французском Анси. Гонку выиграла шведская биатлонистка Эльвира Оберг, второе место заняла представительница Франции Жюли Симон.

Большунов и Ретивых взяли бронзу в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене

Российские лыжники Александр Большунов и Глеб Ретивых стали третьими в командном спринте на этапе КМ. Большунов передал эстафету первым, но Ретивых не смог сохранить преимущество. Первое и второе место заняли норвежские дуэты.

Буртасова и Бабиков выиграли супермикст на этапе Кубка IBU

Российские биатлонисты одержали победу в супермиксте на этапе Кубка IBU. Второе место заняли представители сборной Швеции. Тройку призеров замкнули итальянцы.

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Австрии

В составе сборной России выступали Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Никита Поршнев и Максим Цветков. По ходу гонки россияне использовали шесть дополнительных патронов. Биатлонисты не заходили на штрафные круги. Второе место заняли норвежцы, третье – представители Италии.

Климент Колесников завоевал золото на ЧМ на которой воде. У Каменевой – бронза

Россиянин выиграл заплывы на 50 метров на спине и 100 метров комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби. Мария Каменева завоевала бронзовую медаль в заплыве на 100 метров в комплексном плавании. Ранее россияне Андрей Минаков, Владимир Морозов, Владислав Гринев и Александр Щеголев стали вторыми в эстафете 4х50 метров кролем.

Сборная России в тяжелой борьбе уступила Финляндии на Кубке Первого канала

Россияне проиграли решающий матч Кубка Первого канала в овертайме со счетом 2:3. Сборная Финляндии выиграла трофей. За национальную команду России забивали Артем Минулин и Вячеслав Войнов.

Российские пловцы заняли второе место в эстафете 4х200 кролем на ЧМ в Абу-Даби

Владислав Гринев, Александр Щеголев, Михаил Вековищев и Иван Гирев выиграли серебро на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби. Россияне проиграли 0,02 секунды американцам. Тройку призеров замкнули представители Бразилии.