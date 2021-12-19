Встреча двадцатого тура третьей бундеслиги Германии между «Дуйсбургом» и «Оснабрюком» была остановлена, а затем отменена. Об этом рассказывает The Guardian. Причиной такого жесткого решения арбитров стали расисткие выкрики в адрес форварда гостей Аарона Опоку.

Главный судья матча Николас Винтер остановил игру, а через полчаса отменил матч, так как «Оснабрюк» отказался продолжить встречу.

Главного нарушителя, который издавал звуки, имитирующие крики обезьяны, арестовали.

Пока неизвестно, будет ли матч переигран.

Это первый случай отмены матча в Германии из-за расизма. «Оснабрюк» идет на девятом месте в турнирной таблице. «Дуйсбург» занимает 18-ю строчку рейтинга. Лидирует в рейтинге «Бохум».