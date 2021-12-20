Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков прокомментировал конфликт страны с Россией.

«Конечно, война с Россией сильно подкосила наши силы, но я думаю, что потихоньку-потихоньку мы будем восстанавливаться. Я в этом просто уверен«, – цитирует Петракова Obozrevatel.

Александр Петраков назначен главным тренером сборной Украины по футболу в ноябре 2021 года. Он сменил на посту Андрея Шевченко. Ранее специалист работал со сборными Украины всех возрастов.

Сборная Украины сыграет в Лиге наций. Команда попала в команду с Шотландией, Ирландией и Арменией. Отборочный этап турнира стартует в начале июня 2022 года. Плей-офф соревнований пройдет в июне 2023 года. Действующим победителем Лиги наций стала Франция.