Заслуженный тренер России Леонид Резцов, отец биатлонистки Кристины Резцовой, высказался о бронзе дочери в масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.

Резцова допустила два промаха и заняла третье место. Это первая личная медаль Кристины на этапах Кубка мира.

Леонид Резцов заявил, что надеялся на такой результат. Он отметил, что во время предсезонной подготовки у Кристины был хороший настрой. Ранее отец биатлонистки такого не наблюдал.

«После родов у нее что-то произошло в голове, она понимала, что и как делать. Обычно дети всегда все знают, а сейчас спрашивает совета, если он ей необходим. Она знает, с кем она идет, за чем одет и почему идет«, – цитирует Резцова ТАСС.

Кристина Резцова родила дочь в февраля 2021 года.