Олимпийская чемпионка 2004 года по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала об организации турнира «Небесная грация». Соревнования прошли в Москве на прошлой неделе.

Напомним, победу на турнире одержала россиянка Лала Крамаренко.

Кабаева заявила, что боялась отмены турнира из-за того, что представители других стран отказывались ввиду сложности правил.

«Правила были очень сложные для сегодняшней художественной гимнастики и некоторые страны даже говорили: «Алина, ты прости, пожалуйста, мы очень хотим приехать на этот турнир, но мы не хотим как-то нелепо выглядеть«, – цитируют Кабаеву «Известия».

Олимпийская чемпионка сомневалась, что турнир получится, но все сложилось нормально. Кабаева поблагодарила всех, кто ее поддержал. Она считает, что «Небесная грация» прошла на высоком уровне.