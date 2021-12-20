Иван Анисимов, чемпион мира по лыжероллерам и муж биатлонистки сборной России Кристины Резцовой, рассказал, какую ошибку допустила его жена на масс-старте на этапе Кубка мира в Анси.

Напомним, Резцова стала третьей. Она обогнала француженку Жулию Симон на подъеме перед финишем, но на спуске пропустила ее. Это первая личная медаль Кристины на этапах Кубка мира.

Анисимов заявил, что выбрал бы другую тактику борьбы.

«Я бы сто процентов не стал обгонять на подъеме и уходить на спуск первым. Ка спринтер, уверенный в своем финишном ускорении, я бы чуть ли не до самого последнего момента сидел сзади, чтобы разобраться на финише и обыграть«, – цитирует Ивана Анисимова Metaraitings.

Муж Резцовой добавил, что всегда нужно стремиться стать лучше. Не всегда получается все сделать идеально.