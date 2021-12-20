Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам заявил, что всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) разрешило провести чемпионат мира по плаванию 2022 года в Казани. Об этом сообщает Inside the Games.

Напомним, ранее спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и запретил России принимать международные турниры до декабря 2022 года. Запрет будет снят за день до начала соревнований в Казани.

«Мы общались с ВАДА, спрашивали их об этих датах, и они не видят никаких проблем«, – цитирует Хусейна Аль-Мусаллама InsideTheGames.

Казань получила право на проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде 17 июля 2017 года. Планируется, что соревнования пройдут с 17 по 22 декабря 2022 года.