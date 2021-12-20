Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий на этой неделе должен подписать контракт с «Рубином». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По данным источника, команды уже согласовали условия перехода. «Спартак» получит за футболиста 1,5 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний российский футболист провел 14 матчей за красно-белых в чемпионате России. Ломовицкий отдал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне Александр играл в аренде в тульском «Арсенале».

«Спартак» идет на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка в 18 матчах.

«Рубин» занимает десятую строчку рейтинга. В активе клуба из Казани 22 очка.

Лидирует в турнирной таблице «Зенит». Команда набрала 38 очков в 18 матчах. Ближайший преследователь – «Динамо», отстает от сине-бело-голубых на 2 балла.