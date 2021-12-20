Руководство Национальной хоккейной лиги и профсоюз игроков (НХЛПА) не будут ждать до 10 января, и объявят свое решение через пару дней. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, НХЛ объявила, что переносит 12 матчей до Рождества. Ранее руководство перенесло еще 20 игр.

Через два дня, по договоренности между лигой и профсоюзом, будет объявлено, что НХЛ на Олимпиаду не едет. Минимальная вероятность, что это не случится, все-таки есть. Профсоюз должен утвердить свое решение путем голосования игроков. Если большинство из них проголосуют за поездку в Пекин, то руководство НХЛ поменяет свое решение. Однако, в данной ситуации, очевидно, что большинство игроков выступит против.

Кроме того, Лига не отпустит отдельных игроков на Олимпиаду. Решение будет централизованным. Либо все поедут на Игры, либо никто.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.