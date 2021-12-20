Тамара Москвина, тренер Анастасии Мишиной / Александра Галлямова и Александры Бойковой / Дмитрия Козловского рассказала «Петербургскому дневнику» о работе перед чемпионатом России. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря.

Напомним, по итогам чемпионата России будет определен состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине.

«Для тренера это очень удобно, когда его спортсмены чувствуют такое близкое соперничество, это надо использовать. Это закаляет спортсменов, создает хороший климат. Сейчас мои ребята думают о том, как победить канадцев, американцев и китайцев«, – заявила Тамара Москвина.

Тренер заявила, что ее фигуристы представят программы, которые уже исполнялись на этапах Гран-при и Кубке России. Однако, исполнение будет немного меняться.

Тамара Москвина считает китайскую пару Суй Вэньцзин и Хань Цун главными конкурентами российских фигуристов.