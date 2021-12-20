Стали известны футбольные клубы, с которыми петербургский «Зенит» сыграет на зимних сборах-2022 во время паузы в Российской Премьер-лиге.

Сине-бело-голубые встретятся с болгарским «Ботевом» из Пловдива. По информации на официальной странице «Зенита» в Instagram, игра состоится 22 января. Иностранная команда держится на четвертом место в своем национальном чемпионате.

На 25 января запланирована встреча со словацкой «Жилиной». Коллектив находится в топ-5 высшего дивизиона в своей стране.

Возобновление чемпионата пройдет в конце февраля. Первые матчи 19-го тура назначены на 27 февраля.

В таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место с результатом в 38 баллов. «Динамо», набрав 36 очков, идет на второй строчке.