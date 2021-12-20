Сегодня, 20 декабря, СКА проведет матч против московского «Спартака» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на арене «Ледового дворца». Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Прямую трансляцию игры проведет телеканал «Матч ТВ».

Хоккеисты из Санкт-Петербурга проиграли последний матч с «Динамо» по буллитам (1:2 Б) после серии из пяти побед.

«Спартак» одержал три победы в трех последних матчах. Сначала красно-белые обыграли магнитогорский «Металлург», затем – финский «Йокерит» и екатеринбургский «Автомобилист».

СКА идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 54-мя очками. «Спартак» занимает седьмую строчку. В активе красно-белых 45 очков.