Российский клуб Премьер-лиги «Ростов» не выплачивает зарплату игрокам в течение четырех месяцев. Известно, что подобные финансовые задолженности возникают не в первый раз.

О проблемах в команде сообщает Матч ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. По его информации задержки по выплате заработной платы достигают нескольких месяцев.

Ситуации появились еще в 2019 году. При этом все обязательства закрываются с большими опозданиями.

После 18-го тура РПЛ «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице с 18 баллами.

В 2021 году в команде сменилось четыре специалиста. Валерий Карпин ушел из клуба спустя некоторое время после назначения в сборной. Два месяца там руководил Юрий Семин, потом и.о. стал Заур Тедеев. В конце октября на должность пришел Виталий Кафанов.