Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал выступления россиянки Евгении Медведевой в «Ледниковом периоде» в дуэте с тиктокером Даней Милохиным.

«Рейтинги «Ледникового периода» в России выше, чем у соревнований по фигурному катанию. В каждом новом выпуске она все больше целует своего партнера. Она знает, как делать заявления для прессы. Она знает, как плакать. Медведева – Мадонна фигурного катания«, – заявил Лис в подкасте The Skating Lesson.

Американский журналист считает, что Евгения станет еще большей звездой. Лис уверен, что Медведева научится плакать на камеру, как Тарасова. Журналист уверен, что Евгения станет более популярной, чем была во время выступлений на «Ледниковом периоде».

Евгения Медведева – двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира.