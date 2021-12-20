Американский журналист Дэвид Лис прокомментировал новость о госпитализации заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

«Госпитализация Тарасовой была обставлена так по-русски! Уровень секретности, дезинформация. Все выглядело серьезно«, – заявил Дэвид Лис в подкасте The Skating Lesson.

Американский журналист добавил, что врял ли Тарасову госпитализировали только из-за высокого давления. Скорее всего, у заслуженного тренера есть какие-то сопутствующие заболевания.

«Россиянки выиграют все медали на Олимпиаде и кто, как не Тарасова, должен это увидеть?!» – считает Дэвид Лис.

Журналист хочет, чтобы фигурное катание в Пекине комментировала Татьяна Тарасова. Это нужно, в первую очередь, зрителям.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.