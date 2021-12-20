Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал расписание национального чемпионата. Тренер заявил, что после переноса матчей из-за коронавируса команде не хватает игроков на частые встречи.

По мнению наставника, календарь и до появления вспышек COVID-19 напряженным, а сейчас играть практически еще труднее.

«У нас матчи в среду, воскресенье и вторник. Это невозможно. У нас нет столько игроков. Возможно, у нас в команде есть еще 1-2 зараженных. Нельзя просто пытаться пробиться через это», – цитирует Клоппа BBC Sports.

Специалист отметил, что он нормально отнесется к отмене оставшихся матчей до нового года. Клопп поддержит решение об их переносе на более поздний срок.

Напомним, вспышки коронавируса в декабре появились в «Тоттенхэме», «Челси», «Ливерпуле» и ряде других команд.