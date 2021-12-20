Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов прокомментировал возможное решение Национальной хоккейной лиги не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекине.

«Думаю, Саша Овечкин очень расстроится из-за такого решения, это был его последний шанс стать олимпийским чемпионом. Но ситуация такая, что выбирать не приходится. Все исходит из эпидемиологической ситуации, но самое важное – здоровье спортсменов«, – заявил Фетисов РИА Новости Спорт.

Фетисов расстроен и за других спортсменов, которые не смогут поехать на Олимпийские игры в Пекине. Депутат Госдумы надеется на то, что окончательное решение будет принято, исходя из ситуации с коронавирусом.

Напомним, ранее появилась информация, что руководство НХЛ вместе с профсоюзом хоккеистов, готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.